Le Foche: "Il coronavirus si spegne. A maggio usciremo"

“Un ritorno alla vita più o meno normale? Non è da considerarsi così lontano. Dobbiamo aspettare le prossime due settimane, se le cose continuano in questo modo entro le prime due settimane di maggio potremo uscire e riorganizzare la nostra società.". Sono le parole di Francesco Le Foche, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma che lancia un messaggio che fa ben sperare: "Se questo virus si comporterà come dovrebbe e come la storia dei coronavirus ci fa pensare potremmo tornare alla nostra vita sociale. Non credo che dovremmo restringere molto la nostra libertà e la nostra autonomia sociale”.

"Il Coronavirus si sta spegnendo da solo" Secondo il primario il Coronavirus sta perdendo vigore: “Questo virus, come gli altri coronavirus che abbiamo già conosciuto in passato, tende a spegnersi da solo. È così. È risaputo nell’ambito scientifico che i coronavirus tendono a dare delle pandemie e poi piano piano tendono a spegnersi. Soprattutto quando c’è una riduzione della loro entropia sociale.". La quarantena è ovviamente fondamentale nello stop al virus: "Grazie al lockdown questo virus non potendo contagiare le persone che sono chiuse in casa piano piano non ha più la carica di diffondersi e quindi tende ad autospegnersi, a vivere una sorta di morte programmata. Speriamo che questo avvenga rapidamente e sembrerebbe che i primi caldi possano essere d’aiuto”.

"Le vacanze sono salve" Il professor La Foche aveva indicato Atalanta-Valencia di Champions come causa dell’esplosione dei contagi a Bergamo. Ora comunque la sua posizione è ottimista, al punto che anche le vacanze sarebbero salve: “Non credo alle vacanze estive fatte fuori dall’Italia, ma credo che in Italia potremo andare in vacanza”.