"Pandemia Coronavirus? Governo inglese avvisato lo scorso anno"

Un documento trapelato è il protagonista di alcune prime pagine dei media inglesi. Secondo quanto riferito dal Guardian, lo scorso anno è stato presentato al consiglio dei ministri un avvertimento firmato, tra gli altri, da Sir Patrick Vallance il principale consigliere scientifico del governo. Conteneva un allarme pandemia e consigliava una serie di misure preventive da mettere in atto.

I punti

Nel documento era specificato che una pandemia si sarebbe potuta manifestare in tre diverse ondate. Il 50% della popolazione si sarebbe ammalato. Se fosse stata di moderata virulenza, avrebbe comunque causato più di 65 mila morti. E avvertiva di accumulare dispositivi di protezione individuale, come le mascherine. Raccomandava attenzione per il possibile carico sui servizi sanitari e di assistenza sociale e una risposta rapida con tracciamento dei contatti.

Nelle 600 pagine del documento, si fa riferimento specifico ad un possibile focolaio di Coronavirus citando i precedenti di Sars e Mars. C'è da sottolineare, come molte di queste misure alla fine siano state effettivamente adottate dal Governo.