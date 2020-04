Kim Jong-un, il mistero si infittisce e spuntano foto satellitari di un treno

Un treno probabilmente appartenente al leader nordcoreano Kim Jong-un è stato avvistato in una località turistica nell'est del Paese, come mostrano alcune foto satellitari diffuse da un sito statunitense, mentre persiste il mistero sulla sua salute e la sua lunga assenza dagli impegni ufficiali. Il treno, secondo quanto dichiarato dal sito Web 38North in un rapporto, è stato visto in una stazione riservata alla famiglia Kim a Wonsan il 21 e il 23 aprile. Il sito precisa che l'avvistamento "non prova dove si trovi il leader nordcoreano né indica nulla sulla sua salute", "ma dà peso ai rapporti secondo cui Kim si troverebbe in un resort di lusso sulla costa orientale del Paese". Ci sono state crescenti congetture sulla salute di Kim, visto l'ultima volta in pubblico dal 12 aprile e assente alle celebrazioni del 15 aprile per il compleanno di suo nonno Kim Il Sung, il fondatore del regime, il giorno più importante del calendario politico nordcoreano. Quotidiano NK, un sito gestito principalmente da disertori della Corea del Nord, ha riferito nei giorni scorsi che Kim avrebbe subito un intervento cardiovascolare all'inizio di questo mese e che stava trascorrendo la convalescenza in una villa nella provincia del Nord Pyongan. Giovedì scorso, citando un funzionario governativo non identificato, l'emittente sudcoreana SBS ha riferito che Kim sembrava essere a Wonsan da almeno quattro giorni e sarebbe presto tornato a farsi vedere. A soli 36 anni, il leader soffrirebbe di patologie legate al fumo, al peso e all’affaticamento.

Il sinologo Sisci: "Kim Jong-un è morto, ci sarà l'annuncio"

Nelle ultime ore inoltre le edizioni delle news della tv statale nordcoreana, la Kctv, non hanno dato oggi informazioni sul supremo leader Kim Jong-un, nel mezzo delle speculazioni sul suo stato di salute che si sono spinte fino a ipotizzare il decesso o lo "stato vegetativo" a seguito della procedura mal riuscita di inserimento di uno stent coronarico. Secondo quanto riferito all'ANSA, il tg delle 17:00 e quello della 20:00 non hanno riferito attività sul campo del leader, ad eccezione della lettera di ringraziamento inviata ai lavoratori impegnati nella costruzione della città di Samjiyon, riportata già dal Rodong Sinmun, la voce del Partito dei Lavoratori. Samjiyon, che è il luogo dove si ritiene sia nato il padre Kim Jong-il, è sistemata ai piedi del monte Paektu, caro alla famiglia Kim e sacro per l'intero Paese, ha visto i suoi lavori di costruzione finire lo scorso dicembre, rimarcati da una visita sul campo in grande stile dal giovane generale. Kim ha dato grande importanza al progetto di Samjiyon, visitata diverse volte nel corso dei lavori tenuti negli ultimi due anni.