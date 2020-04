Le novità del decreto Conte: ecco tutte le riaperture

ROMA - Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa per annunciare le novità del nuovo decreto, quello che porterà l'Italia alla Fase due e che coincide con l'allentamento delle misure restrittive: "Dobbiamo iniziare a convivere con il virus. Dobbiamo stare attenti e mantenere la distanza sociale. Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: Non bisogna mai avvicinarsi, la distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro. Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremo danni irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia mantieni le distanze! Non dobbiamo affidarci alla rabbia, bisogna pensare a cosa fare. Solo così la ripresa sarà più rapida. Io non mi tiro indietro, adesso passeremo alle riforme per ripartire. Insieme a tutta la squadra dei ministri non ci tireremo indietro per la ripresa e per cambiare tutto ciò che non va. Ci avviamo ad allentare un lockdown per il 4 maggio ma c'è un meccanismo in cui le Regioni, con cui la collaborazione dovrà essere ancora più integrata, dovranno informarci sull'andamento della curva epidemiologica e sull'adeguatezza delle strutture". Fase 2, Conte: "Ecco come ripartirà l'Italia" Conte sulla ripresa della Serie A

Conte: "Il 4 maggio si riparte" Prosegue il premier: "Si riparte il 4 maggio e i prezzi delle mascherine chirurgiche saranno calmierati. In un prossimo decreto toglieremo l'Iva e i prezzi saranno di 50 centesimi al pezzo". Sul Recovery Fund: "È un passo avanti, il traguardo è tradurre questo principio in termini di lavoro tecnico, offrendo subito questo strumento ed evitando che crei ulteriore debito per chi, come l'Italia, ha un debito alto. È stato comunque fatto un lavoro di squadra con gli altri Paesi dell'Unione Europea". Sulla ripresa: "Avverrà con un poderoso sostegno alle imprese e sono allo studio interventi. L'Italia non riparte se non ripartono le imprese. Per chi ha avuto già il bonus da 600 euro stiamo sperimentando la possibilità di un rinnovo automatico. Nel prossimo decreto ci saranno più aiuti alle imprese. L'obiettivo è avere occupati e non più sussidiati".