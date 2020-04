Conte: "Non ci sono condizioni per tornare alla normalità. Lo dico forte e chiaro"

MILANO - “Tutti speravano di tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità: ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , arrivato con la mascherina in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus . Conte incontrerà il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala , il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco nominato presidente di Confindustria. Al termine della riunione Conte si recherà a Bergamo e a Brescia.

Conte: "Non dobbiamo mollare adesso"

“Non è questo il momento di mollare, questo governo non cerca il consenso, ma di fare cose giuste, anche se questo deve scontentare un gran numero cittadini – ha detto ancora Conte - abbiamo introdotto qualche allentamento, ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase". Per quanto riguarda la possibilità di visitare i congiunti il capo del governo ha spiegato: "Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive. Un quarto dei contagiati è negli appartamenti". Poi ribadisce il concetto iniziale: "La fase 2 è quella della convivenza con il virus non della liberazione, ce lo dobbiamo dire chiaro e forte". "La mia presenza qui in Lombardia avrebbe creato intralcio nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria", ha risposto Conte a chi gli ha chiesto perché la sua prima visita in Lombardia è arrivata dopo due mesi dall'inizio dell'emergenza coronavirus. "Sono qui a Milano, vado a Brescia e a Bergamo, poi già questa sera vorrei passare a Codogno e Lodi" ha poi rivelato il presidente del Consiglio.