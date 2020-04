Coronavirus, ricerca svizzera: "I bambini sotto i 10 anni sono al sicuro"

TORINO - Il dott. Daniel Koch, capo dell'unità per le malattie infettive del Dipartimento federale della sanità pubblica, ha dichiarato in conferenza stampa a Berna: "I bambini sono molto raramente infetti e non trasmettono il virus. Ecco perché i bambini piccoli non corrono rischi. Oggi si può dire con abbastanza sicurezza che i bambini non sono grandi portatori del virus. E che di rado si ammalano. Naturalmente i nonni sono contenti di non doversi preoccupare per i nipoti. Ma questo significa anche che potete di nuovo prendere in braccio i vostri nipoti. Il problema sono i genitori. Di solito sono loro a trasmettere il virus, non i bambini. Ma sono i nonni ad essere a rischio. Perciò si possono abbracciare di nuovo i bambini piccoli, purché ci si mantenga a distanza dalla generazione di mezzo". In Svizzera, i bambini di età inferiore ai 10 anni possono abbracciare nuovamente i nonni dopo l'annuncio dei funzionari della sanità pubblica. Gli scienziati svizzeri, infatti, hanno concluso che i bambini piccoli non corrono rischi di infezione da Covid-19 perché non hanno i "recettori" presi di mira.

