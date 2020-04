Coronavirus, Conte senza mascherina in aula. Scoppia la polemica

ROMA - Tarda a iniziare l'informativa del premier Giuseppe Conte sull'emergenza Coronavirus. L'opposizione sta protestando perché non indossa la mascherina, ma il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato che come da decisione in conferenza dei capigruppo si era deciso di non indossare la mascherina quando si parla dai banchi del governo, rispettando le distanze di sicurezza. Alcuni deputati si sono sfilati la propria mascherina, richiamati da Fico.