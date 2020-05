Trump: "Coronavirus creato dall'uomo? Ho le prove. La Cina ce lo dirà"

WASHINGTON (Stati Uniti) - "Il Coronavirus è stato creato dall'uomo in laboratorio. Ho le prove, ma non posso fornire ulteriori dettagli. Ci sono molte teorie al momento, vedremo da dove deriva, la Cina potrebbe persino dircelo". Sono le parole di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, durante la conferenza stampa alla Casa Bianca. Incalzato da alcuni giornalisti, che hanno fatto presente il rapporto dell'Intelligence secondo il quale il Covid abbia origine naturale, il numero uno americano risponde: "Le autorità statunitensi osserveranno la questione scrupolosamente. E l'Intelligence continuerà ad esaminare rigorosamente tutte le informazioni per determinare se la pandemia ha avuto origine da animali infetti o se è il risultato di un incidente in un laboratorio di Wuhan".

