Coronavirus, uomo travestito da Morte in Florida: "Restate a casa"

L'avvocato americano Daniel Uhlfelder si era stufato di vedere tanta gente in giro per la contea di Walton, in Florida, e allora, lui che reputa premature le riaperture, si è vestito da Morte per dire a tutti di stare a casa. Falce, mantello nero e cappuccio, travestimento perfetto per spaventare i bagnanti sulle spiagge a tal punto da obbligarli a rispettare la quarantena. In Florida ad oggi si contano oltre 1.300 morti per Covid-19.

