Coronavirus, 5 possibili vaccini sui quali sperare

TORINO - Scienziati e biologi di università sparsi in tutto il mondo stanno lavorando alacremente per essere i primi a trovare un "antidoto" per il Covid-19. Tutti sognano di poter annunciare da un momento all'altro di aver finalmente trovato la cura per arginare il coronavirus. Sono davvero molteplici le ricerche in questo campo che sono state portate avanti, dagli Stati Uniti all'Italia, passando per la Cina, l'Australia, l'Inghilterra, la Spagna e molte altre ancora.

Coronavirus, i 5 vaccini che fanno sperare

L'Organizzazione mondiale della sanità, nello specifico, ha parlato di 70 progetti di vaccino in fase di sviluppo. E al momento sono cinque in particolare ad aver ottenuto progressi significativi.