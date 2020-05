Coronavirus, i dati in Italia: 236 morti oggi e 1.075 nuovi positivi

ROMA - Sono 236 i morti per Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 29.315 decessi dall'inizio dell'emergenza: lo comunica la Protezione Civile nel consueto bollettino quotidiano sul contagio. I nuovi positivi sono 1.075 mentre i malati in osservazione nel nostro Paese, attualmente, sono 98.467, con un decremento di 1.513 positivi rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri. Sempre secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, 16.270 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri, e 80.770 sono le persone in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, 908 in meno di ieri. Sono invece 213.013 i casi totali dall'inizio dell'emergenza in Italia, compresi vittime e pazienti guariti. 85.231 inoltre i guariti totali dal Coronavirus, con un incremento di 2.352 persone rispetto a ieri. I tamponi effettuati dall'inizio della pandemia sono 2.246.666 (55.263 nelle ultime 24 ore) per un totale di 1.512.121 persone controllate.

Coronavirus, positivi per regione in Italia

Nel dettaglio delle regioni d'Italia, i casi attualmente positivi al Coronavirus sono 37.092 in Lombardia, 15.323 in Piemonte, 8.681 in Emilia-Romagna, 7.116 in Veneto, 5.190 in Toscana, 3.427 in Liguria, 4.370 nel Lazio, 3.219 nelle Marche, 2.530 in Campania, 1.041 nella Provincia autonoma di Trento, 2.939 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 984 in Friuli Venezia Giulia, 1.809 in Abruzzo, 612 nella Provincia autonoma di Bolzano, 176 in Umbria, 642 in Sardegna, 110 in Valle d’Aosta, 650 in Calabria, 177 in Basilicata e 177 in Molise.