Coronavirus, i numeri in Italia: 243 morti oggi

ROMA - Sono 243 i morti per Coronavirus in Italia oggi, per un totale di 30.201 decessi nel nostro Paese dall'inizio dell'emergenza. Lo rivela il bollettino aggiornato della Protezione Civile . Sono invece 87.961 i malati, in calo rispetto a ieri di 1.663 persone, e 1.327 i nuovi positivi. I contagiati totali dall'inizio della pandemia, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 217.185 . Prosegue anche oggi il calo dei ricoverati in terapia intensiva : sono 1.168 i pazienti nei reparti, 143 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 400, 80 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 14.636, con un decremento di 538 rispetto a ieri. Infine, sono 72.157 le persone in isolamento domiciliare , 982 in meno rispetto a ieri. Sono infine saliti a 99.023 i guariti , con un incremento di 2.747 rispetto a ieri.

Coronavirus, positivi e morti per regione

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - i positivi attuali al Coronavirus sono 31.983 in Lombardia (-32), 14.107 in Piemonte (-362), 7.730 in Emilia-Romagna (-281), 6.187 in Veneto (-347), 4.592 in Toscana (-124), 3.176 in Liguria (-72), 4.328 nel Lazio (-20), 3.238 nelle Marche (-9), 2.012 in Campania (-127), 872 nella Provincia autonoma di Trento (-38), 2.733 in Puglia (-67), 2.127 in Sicilia (+0), 911 in Friuli Venezia Giulia (-16), 1.713 in Abruzzo (-57), 502 nella Provincia autonoma di Bolzano (-49), 119 in Umbria (-22), 553 in Sardegna (-30), 123 in Valle d'Aosta (-7), 619 in Calabria (-14), 152 in Basilicata (-3), 184 in Molise (+14).

Per quanto riguarda i morti, sono in Lombardia 14.839 (+94), Piemonte 3.305 (+23), Emilia Romagna 3.797 (+31), Veneto 1.627 (+38), Toscana 930 (+15), Liguria 1.265 (+11), Lazio 549 (+6), Marche 954 (+6), Campania 386 (+7), Provincia autonoma di Trento 438 (+0), Puglia 443 (+2), Sicilia 253 (+2), Friuli Venezia Giulia 308 (+0), Abruzzo 351 (+3), Provincia autonoma di Bolzano 289 (+3), Umbria 71 (+1), Sardegna 119 (+0), Valle d'Aosta 139 (+0), Calabria 90 (+1), Basilicata 26 (+0), Molise 22 (+0).