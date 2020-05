Zaia: "Tavoli ogni 4 metri nei ristoranti? Così tutti chiuderebbero"

Zaia: "Non complicate la vita ai cittadini"

Il governatore del Veneto poi aggiunge: "Se dovessimo mettere in sicurezza la vita dei cittadini dovremo dire a tutti 'girate con lo scafandro'. Ma non solo per il coronavirus, per qualsiasi altro pericolo come quello di un'epatite, di una tubercolosi. Ma non penso ci sia questa indicazione nella società". Zaia quindi auspica "linee guida ragionevoli" sperando che non "ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. La messa in sicurezza è una cosa seria, ma deve passare anche un livello di sostenibilità".