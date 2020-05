Terremoto a Roma, nella notte scossa di magnitudo 3.3

ROMA - Terremoto all'alba a Roma. Alle 5.03 del mattino una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a 5 chilometri da Fonte Nuova, a Nord-est della Capitale, è stata avvertita nettamente in tutta la città. Alcune persone sono scese in strada, moltissime le chiamate alle forze dell'ordine, ma il sisma non ha lasciato segni. "Al momento alle sale operative dei Vigili del fuoco non sono giunte richieste di soccorso né segnalazione di danni", spiegano dai Vvf. L'Ingv ha localizzato la scossa ad un profondità di circa 10 km: sui social molti utenti hanno raccontato il terrible risveglio, descrivendo una scossa breve ma molto intensa, preceduta da una sorta di boato. Ad amplificare la paura anche un piccolo temporale notturno, con vento, pioggia e tuoni e particolarmente violento nella zona Est della città. Il sisma è stato avvertito maggiormente nei centri della provincia come Tivoli e Guidonia, ma anche nel centro storico e ai Castelli Romani. I Comuni compresi entro 20 km dall'epicentro del sisma sono stati Fonte Nuova (a 5 km), Mentana (9), Monterotondo (10), Roma (11), Guidonia (13), Sant'Angelo Romano (14), Riano (15), Ciampino (18), Tivoli (18), Castelnuovo di Porto (19), Sacrofano (19), Palombara Sabina (19), Frascati (20), Formello (20) e Capena (20).