Coronavirus, la cura con il plasma funziona: mortalità ridotta dal 15% al 6%

Secondo la sperimentazione condotta dal Policlinico San Matteo di Pavia con l'Asst di Mantova su 46 pazienti, la mortalità dei malati curati con il plasma iperimmune è scesa dal 15% al 6%. E' quanto illustrato oggi da Regione Lombardia. Dei 46 pazienti su cui è stata condotta la ricerca, 7 erano intubati, gli altri erano in insufficienza respiratoria, tutti necessitavano ossigeno. Secondo quanto spiegato dagli esperti, non erano persone con età avanzata. "Tanti parlano di essere proattivi sull'utilizzo del plasma e del sangue, noi siamo quelli che lo hanno fatto". Così l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Siamo contenti - ha aggiunto - che altre Regioni si facciano avanti: ciò che abbiamo fatto è a disposizione del Paese, però lo abbiamo fatto in Lombardia". Per Gallera "la strada è stata dettata dalla scienza e dal portare il miglior contributo possibile alla cura di una malattia per cui ad oggi non esiste una cura”.

