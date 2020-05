ROMA - "Solo il 44 % degli italiani tra i 16 ed i 74 anni possiede competenze digitali di base: il digital divide non deve diventare un divide biologico". Per mezzo di un documento, la Commissione di Bioetica dell'Accademia Nazionale dei Lincei afferma che l'app per il tracciamento prevista dal governo fra gli strumenti cruciali per affrontare la riapertura rischia di discriminare chi non ha competenze digitali.

