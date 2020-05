Coronavirus, un ombrellone in 12 mq: le spiagge in Emilia-Romagna

Da lunedì 18 maggio riapriranno le spiagge in Emilia-Romagna e chi vorrà godersi il sole e il mare dovrà rispettare delle precise linee guida. Gli ombrelloni verranno posizionati ognuno in 12 metri quadrati, ci sarà un metro e mezzo tra le attrezzature di spiaggia, come lettini e sdrai sulla battigia, una numerazione e assegnazione delle postazioni o degli ombrelloni, gli steward appositamente formati per accompagnare gli ospiti all'ombrellone o al lettino, i pasti ordinati col delivery all'ombrellone-lettino. Ma non solo. Le aree giochi per bambini dovranno essere delimitate e con un numero massimo di presenze consentite. Per quanto riguarda i servizi igienici, docce e cabine saranno pulite e disinfettate ogni giorno e a ogni cambio di clientela.

