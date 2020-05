Coronavirus, allarme contagi in Molise: 12 positivi in una comunità Rom

In Molise, in poche ore, il numero dei positivi al Coronavirus è salito di 12 unità, per un totale di 72 casi tra le persone che appartengono alla comunità Rom di Campobasso. L'Opera nomadi del Molise ha detto che "Noi 'Rom Abruzzesi' siamo più italiani di tanti cittadini molisani e certamente questo virus non l'abbiamo portato noi in Italia". Secondo le prime informazioni, l'impennata deriverebbe dalla partecipazione ad un funerale. La conferma dei numeri è stata fornita dal direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) Oreste Florenzano. In Molise ci sono 229 casi positivi, 9.247 i tamponi processati da inizio emergenza.

