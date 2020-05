Coronavirus, da Gallera nessun dietrofront: “Ormai tutti virologi”

"Sono allibito, in quanto a strumentalizzazione oggi abbiamo messo in campo addirittura comici e attori. Ho cercato di spiegare in maniera semplice quello che sta succedendo". Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, si è difeso così a 'Stasera Italia' su Rete4 tornando sulla frase pronunciata ieri pomeriggio ("l'indice Rt a 0,51 vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone infette nello stesso momento") durante la diretta Facebook per fare il punto quotidiano sui dati del contagio che ha suscitato molte polemiche sui social e non solo. "Ormai tutti sono diventati virologi, prima eravamo allenatori della nazionale ed esperti di spread - ha proseguito - Il fatto che l'indice Rt sia diventato 0,5 è un elemento positivo. Abbiamo cercato di spiegarlo in maniera semplice, da un lato noi dobbiamo chiedere al cittadino di essere rigoroso, dall'altro dobbiamo anche sottolineare che gli sforzi fatti hanno portato a una riduzione del contagio".