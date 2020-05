Coronavirus, prosegue il calo dell'emergenza in Italia: 397 nuovi positivi

ROMA - Prosegue il calo dei contagi in Italia da Coronavirus: il totale degli attuamente positivi è di 52.942, con una decrescita di 2.358 assistiti rispetto a ieri. I nuovi contagiati oggi sono 397 mentre i morti sono 78. In totale si contano 32.955 morti e 230.555 contagiati totali per il Coronavirus in Italia, quest'ultimo dato che comprende gli attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia si registrano 159 positivi in più rispetto a ieri: quattro regioni - Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata - e la provincia autonoma di Bolzano registrano zero nuovi contagiati. Dei 52.942 malati attuali, 521 sono ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 20 meno di ieri. Di questi, 183 in Lombardia, 13 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 7.917, con un calo di 268 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 44.504, con un calo di 2.070 rispetto a ieri. Sono saliti a 144.658 i guariti e i dimessi per Coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.677. Lunedì l'aumento era stato di 1.502. I tamponi fatti finora sono 3.539.927, in aumento di 57.674 rispetto al giorno precedente. I casi testati sono finora 2.253.252.

Coronavirus in Italia, positivi e morti per regione

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 24.477 in Lombardia (-738), 6.941 in Piemonte (-555), 4.146 in Emilia-Romagna (-213), 2.431 in Veneto (-147), 1.522 in Toscana (-114), 1.438 in Liguria (-118), 3.538 nel Lazio (-16), 1.575 nelle Marche (-87), 1.184 in Campania (-29), 513 nella Provincia autonoma di Trento (-4), 1.539 in Puglia (-139), 1.430 in Sicilia (-3), 375 in Friuli Venezia Giulia (-11), 909 in Abruzzo (-137), 179 nella Provincia autonoma di Bolzano (-5), 42 in Umbria (-4), 224 in Sardegna (-7), 31 in Valle d'Aosta (-2), 238 in Calabria (-26), 36 in Basilicata (+0), 174 in Molise (-3).

Per quanto riguarda il triste conto dei morti, in Lombardia sono 15.896 (+22), Piemonte 3.812 (+14), Emilia-Romagna 4.076 (+8), Veneto 1.886 (+8), Toscana 1.021 (+6), Liguria 1.431 (+6), Lazio 693 (+5), Marche 996 (+1), Campania 405 (+0), Provincia autonoma di Trento 461 (+3), Puglia 494 (+3), Sicilia 271 (+1), Friuli Venezia Giulia 329 (+0), Abruzzo 400 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 75 (+0), Sardegna 130 (+1), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 96 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0).

Il 30% dei guariti da Coronavirus avrà danni ai polmoni