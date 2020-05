"Il sole uccide il Coronavirus in pochi minuti": ecco lo studio che fa ben sperare

TORINO - Mentre gli scienziati di tutto il mondo lavorano per trovara una soluzione che permetta di sconfiggere il Coronavirus, notizie confortanti arrivano da uno studio denominato "Simulated Sunlight Rapidly Inactivates SARS-CoV-2 on Surfaces", e pubblicato sul Journal of Infectious Diseases dall'Università di Oxford. Secondo questa ricerca la luce solare sarebbe in grado di inattivare dopo pochi minuti il Coronavirus contenuto nelle goccioline di saliva, tra i principali veicoli del virus, e depositato sulle superfici."Recenti studi hanno dimostrato che il virus del COVID-19 è stabile sulle superfici per lunghi periodi in ambienti interni", si legge nella prefazione. Un'affermazione che sarebbe però stata messa in dubbio dai ricercatori impegnati nello studio, i quali hanno "ricreato artificialmente la luce e la radiazione solare rappresentativa del solstizio d'estate a 40°N latitudine al livello del mare in una giornata limpida".

Coronavirus, i risultati dello studio

I risultati dello studio lasciano ben sperare. La luce solare, infatti, sarebbe in grado di uccidere il 90% dei virus contenuti nella saliva in appena 6,8 minuti e in 14,3 nei terreni di coltura. "Si è verificata anche una significativa inattivazione, sebbene a una velocità inferiore, a livelli di luce solare inferiore. Il presente studio - si legge - fornisce la prima prova che la luce solare può inattivare rapidamente SARS-CoV-2 sulle superfici, suggerendo che la persistenza, e quindi il rischio di esposizione, possono variare significativamente tra ambienti interni ed esterni. Inoltre, questi dati indicano che la luce solare naturale può essere efficace come disinfettante per materiali non porosi contaminati".