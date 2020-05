Elettra Lamborghini nuda sui social: scoppia il caso

Elettra Lamborghini non finisce mai di essere protagonista sui social. Ma questa volta il caos non nasce per qualche suo video o qualche foto hot pubblicata su Instagram. O meglio, sì, ma non da lei. Già, a quanto pare girerebbero in Rete delle sue immagini in cui è nuda che però sarebbero dei fake. La Lamborghini si è sfogata sui social: "Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo - ha scritto su Instagram -. State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci”.