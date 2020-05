Addio a Beppe Barletti, storico volto torinese di 90° Minuto

Un altro volto storico di 90 Minuto che se ne va. È morto all'età di 91 anni il giornalista piemontese Beppe Barletti, che negli anni d'oro della trasmissione condotta da Paolo Valenti seguiva le vicende di Juventus e Torino. Con una nota sul suo sito internet, il Torino Football Club "esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Barletti, storico giornalista della Rai e appassionato testimone del calcio torinese”. In Rai, dov'era approdato in seguito a una lunga gavetta, si è occupato anche di automobilismo, atletica e basket, ma è stato anche autore di reportage dall'estero o di servizi di cronaca e politica. Tra le sue interviste, anche quella al cardiochirurgo Chris Barnard. Giornalista di una volta, nel senso migliore dell'espressione, fino a qualche tempo fa era una presenza fissa allo Sporting, il circolo torinese della stampa.