Coronavirus in Italia, per la prima volta 12 regioni senza vittime

ROMA - Stabile l'aumento dei contagiati per il Coronavirus in Italia: sono complessivamente 233.836, con un incremento rispetto a ieri di 321 casi. Ieri si era registrato un aumento di 318. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 237 in più, in aumento rispetto a ieri quando erano 187, pari al 73,8% dell'aumento odierno in Italia. Oltre alla provincia di Bolzano, ci sono 8 Regioni a zero nuovi contagi: Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Sono 71 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 55 di ieri. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 29, in aumento rispetto alle 12 di ieri. I morti salgono così a 33.601. Sono saliti a 160.938 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 846. Martedì l'aumento era stato di 1.737. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza è salito a 12 il numero delle Regioni che nelle ultime 24 ore non hanno registrato vittime per il Covid-19. Dai dati della Protezione Civile emerge infatti che non ci sono morti in Veneto, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Sono 353 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 55 meno di ieri. Di questi, 131 sono in Lombardia, 35 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.742, con un calo di 174 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 33.202, con un calo di 367 rispetto a ieri. Sono 39.297 i malati di coronavirus in Italia, 596 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.474.

Coronavirus, positivi e vittime per regione

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 20.224 in Lombardia (-31), 4.686 in Piemonte (-142), 2.839 in Emilia-Romagna (-73), 1.387 in Veneto (-16), 973 in Toscana (-38), 514 in Liguria (-32), 2.818 nel Lazio (-29), 1.310 nelle Marche (-16), 869 in Campania (-21), 1.036 in Puglia (-15), 222 nella Provincia autonoma di Trento (-61), 880 in Sicilia (-86), 233 in Friuli Venezia Giulia (-11), 736 in Abruzzo (-7), 120 nella Provincia autonoma di Bolzano (0), 31 in Umbria (0), 146 in Sardegna (-9), 13 in Valle d'Aosta (-0), 110 in Calabria (-2), 127 in Molise (-6), 23 in Basilicata (-1). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.172 (+29), Piemonte 3.898 (+14), Emilia-Romagna 4.147 (+11), Veneto 1.921 (+0), Toscana 1.055 (+2), Liguria 1.473 (+5), Lazio 747 (+6), Marche 987 (+0), Campania 415 (+0), Puglia 511 (+3), Provincia autonoma di Trento 463 (+0), Sicilia 275 (+0), Friuli Venezia Giulia 336 (+0), Abruzzo 414 (+1), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il Coronavirus sono finora 3.999.591, in aumento di 37.299 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.497.337.