Marca: "Abhigya Anand, il ragazzo che aveva previsto il Coronavirus"

C'è chi sapeva del Coronavirus in anticipo. No, nessun complotto, semplicemente una profezia di Abhigya Anand, un ragazzo 14enne indiano che è astrologo e che aveva previsto l'arrivo della pandemia con la Cina tra i paesi più colpiti. La previsione l'aveva annunciata nel 2019 tramite un video che ora ritorna d'attualità. Secondo Abhigya, il Covid si sarebbe diffuso in tutto il mondo da novembre 2019 ad aprile 2020, prevedendo che poi sarebbe andato via definitivamente il 5 settemebre 2020 dopo una lenta decrescita a partire dal 31 marzo. La congiunzione astrale di Marte, Saturno, Giove e della Luna sarebbe stata decisiva. Non solo. Secondo lui, l'umanità vivrà una nuova catastrofe tra dicembre 2020 e marzo 2021 a causa dell'allineamento di Saturno e Giove.

