Coronavirus, dalla Cina primi successi per il vaccino

La ricerca sul candidato vaccino BBIBP-CorV è stata condotta congiuntamente dall'Istituto di prodotti biologici di Pechino, parte del China National Biotec Group, il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, l'Accademia cinese delle scienze mediche e altre istituzioni. Sono arrivati i primi successi sugli animali per il vaccino per il Coronavirus in Cina. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista Cell, secondo il quale la sperimentazione ha dimostrato una potente azione protettiva contro il Covid-19 dei vaccini inattivati che utilizzano la versione abbattuta del virus che causa la malattia.

