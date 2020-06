Coronavirus in Italia, 1.073 malati in meno e 379 nuovi casi

ROMA - Sono 379 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, secondo i dati della Protezione Civile. In totale però gli attualmente positivi scendono a 30.637, quindi 1.073 meno di ieri. I morti sono 53 nelle ultime 24 ore, il dato quotidiano più basso dal 2 marzo: il numero totale delle vittime in Italia sale a 34.167. In dieci regioni non è stato registrato alcun decesso: in particolare, per la prima volta in Emilia Romagna. Quattro regioni - Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Molise - non hanno invece nuovi casi. Degli oltre 30mila positivi attuali, 236 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.131, con un calo di 189 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 26.270, con un calo di 871 rispetto a ieri. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 171.338, con un incremento di 1.399 persone nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, il dettaglio delle regioni

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.340 in Lombardia, 3.183 in Piemonte, 2.000 in Emilia-Romagna, 922 in Veneto, 521 in Toscana, 250 in Liguria, 2.517 nel Lazio, 902 nelle Marche, 610 in Campania, 467 in Puglia, 71 nella Provincia autonoma di Trento, 849 in Sicilia, 112 in Friuli Venezia Giulia, 539 in Abruzzo, 99 nella Provincia autonoma di Bolzano, 26 in Umbria, 43 in Sardegna, 6 in Valle d’Aosta, 52 in Calabria, 116 in Molise e 12 in Basilicata.