Coronavirus, in Israele ecco le mascherine USB: "Uccidono il Covid-19"

HAIFA (Israele) - Come se fosse uno smartphone, la ricarichi e si "rigenera", uccidendo ogni possibile ospite indesiderato. Sono state progettate così, in Israele, le nuove mascherine per proteggersi il coronavirus. Un gruppo di ricercatori dell'Università Technion di Haifa, ha cercato di trovare una soluzione ai problemi economici e ambientali generati dal grande utilizzo di mascherine usa e getta. Per questo motivo hanno ideato un'integrazione che consentirà di renderle riutilizzabili, una versione 2.0 (nel vero senso della parola) del dispositivo di protezione, in grado di uccidere il coronavirus attraverso il calore, ottenendo questa energia grazie a un normale caricabatterie per smartphone.