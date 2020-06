De Luca: "Juve imbarazzante contro il Napoli. Salvini? Un somaro"

NAPOLI - Vincenzo De Luca esulta per la Coppa Italia al Napoli, critica la Juventus e poi si scaglia contro Matteo Salvini. "Rinnovo i miei complimenti agli azzurri. La Juve è apparsa davvero una squadra imbarazzante per certi versi, non so come farà onestamente ad affrontare la Champions in queste condizioni - le parole del presidente della Regione Campania - faccio i miei complimenti a Gattuso e poi i miei complimenti doppi per aver dato una dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio, la Bocconi del calcio. Mettere in difesa non 11, ma 15, pure i raccattapalle, un catenaccio meraviglioso. Una goduria indimenticabile, 90 minuti di barricate poi, non al novantesimo, ma al 91esimo una pappina nella porta avversaria. Non c'è godimento più grande".

De Luca furioso con Salvini

De Luca poi si scaglia contro il leader della Lega Matteo Salvini, che aveva criticato i tifosi del Napoli per i festeggiamenti in città dopo la vittoria della Coppa Italia: "Dobbiamo perdere qualche minuto per dedicare qualche nostro pensiero a un somaro politico che ha ripreso a ragliare - le parole del presidente della Regione Campania in diretta Facebook - Mi riferisco ad alcuni commenti fatti dopo la festa dei tifosi del Napoli, commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, la Campania e del sud che sembra difficile da estirpare". De Luca non nomina mai Salvini, ma è inferocito: "Si permette di dire che il governatore De Luca non è intervenuto riguardo alla festa dei tifosi del Napoli ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usurato”. Per De Luca, quanto successo a Napoli, "sarebbe successo in qualsiasi parte d'Italia e del mondo".