Coronavirus, 26enne ingrassa 100 kg durante la quarantena

WUHAN (Cina) - Un giovane di 26 anni, nato nella città cinese di Wuhan , è ingrassato di circa 100 chili durante il periodo di quarantena. Il suo nome è Zhou, è un ex impiegato in una caffetteria, e nel momento in cui sono state decretate le misure restrittive per contenere la diffusione del Coronavirus ha deciso di chiudersi in casa. Era gennaio e da quel momento ha trascorso cinque mesi senza varcare la soglia della sua porta. Nonostante la sua vita prima della pandemia non fosse certo la più sana, secondo quanto riportato da IBTimes, era comunque riuscito a controllare le sue misure. Ma con l'inizio della quarantena è cambiato tutto e il ragazzo ha iniziato a ingrassare, fino a raggiungere il peso di 280 kg.

Wuhan, 26enne ingrassa 100 chili in quarantena

In preda alla disperazione, Zhou ha deciso di contattare diversi professionisti, ai quali ha confessato di non essere uscito dalla sua abitazione da gennaio e di essere arrivato a un punto ormai insostenibile. Inizialmente nessuno aveva deciso di accettare il suo caso, poi è arrivato il medico Li Zhen, del Wuhan Central University Hospital, che non ha potuto dire no alla richiesta d'aiuto del ragazzo: “Non sono stato in grado di chiudere gli occhi per 48 ore. Mi può aiutare? È molto scomodo". Le immagini, condivise dal medico con il consenso del paziente, sono state pubblicate sul social network cinese Weibo. Dopo aver effettuato diversi test sul giovane, lo specialista ha scoperto la presenza di problemi cardiaci e respiratori. Così ha proceduto all'operazione, che ha messo il 26enne fuori pericolo: adesso Zhou sta lavorando per evitare di commettere gli errori del passato.