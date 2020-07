Cade un elicottero nel Tevere: in corso le ricerche

ROMA - Proseguono le ricerche dei Vigili del Fuoco a Nazzano, Roma, per l'inabissamento di un elicottero, presumibilmente caduto nel fiume Tevere in una zona denominata 'Tevere Farfa' nei pressi del ristorante 'Piccolo Paradiso'. Il velivolo, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, avrebbe tranciato i cavi dell'alta tensione per poi perdere quota e precipitare nel fiume. Sul posto i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri della compagnia di Monterotondo, Ostia e del nucleo subacquei. Le ricerche sono scattate in seguito ad alcune segnalazioni. Secondo fonti investigative, l'elicottero sarebbe stato individuato con l'ecoscandaglio sul fondale del fiume. Le operazioni di recupero non dovrebbero iniziare prima di domani.