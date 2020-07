Cade un pino in centro a Roma, colpita una vettura in transito

ROMA - Nel cuore di Roma, in piazza San Marco a pochi metri da piazza Venezia, è caduto un pino nei pressi del capolinea degli autobus, a quanto riferito dai pompieri, e avrebbe colpito una vettura in transito sulla carreggiata. Secondo quanto si è appreso, alla guida dell'auto una donna di 51 anni portata in ospedale in codice giallo sotto un forte stato di choc. Diverse le segnalazioni arrivate al numero di emergenza Nue 112 che ha inviato ambulanze e vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale del Gruppo Trevi.