Coronavirus in Italia: 289 nuovi positivi e sei morti rispetto a ieri

ROMA - Sono 289 (212 in più rispetto a ieri) i nuovi positivi di Coronavirus in Italia. Ad annunciarlo nel consueto bollettino giornaliero il ministero della Salute. Scende invece il numero dei morti: 6 nelle ultime 24 ore mentre ieri erano stati 12. Le persone attualmente positive nel nostro Paese sono 12.616 (+7), mentre le vittime da inizio epidemia salgono a 35.129. I casi totali di positività al Coronavirus sono 246.776. I tamponi effettuati sono stati 56.018, quasi 8 mila più del giorno precedente. Solo due regioni, Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi. Quasi 200mila (199.031 con un incremento di 275 nelle ultime 24 ore) i guariti. I pazienti in terapia intensiva sono ora 38, in calo di 2 unità. Sono 11.847 quelli in isolamento domiciliare (+27), 731 quelli ricoverati con sintomi (-18).

