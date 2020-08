Coronavirus, in Italia contagi in aumento: 1.071 nell'ultimo giorno

Continua a crescere la curva epidemiologica del Coronavirus in Italia e il numero dei casi sfonda quota mille in 24 ore: sono 1071 infatti i casi registrati dal Ministero della Salute in un giorno, e fanno salire a 258.136 il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia. Sale a 17.503 il numero degli attualmente positivi, 825 in più rispetto a ieri. Sono 3 i morti, dato in calo a fronte dei 9 registrati venerdì.

Record di contagi nel Lazio

Sono in calo (-5) le terapie intensive legate al Covid, mentre i ricoveri con sintomi sono cresciuti (+5). I contagiati in isolamento domiciliare sono 825, dato che rappresenta anche l'incremento degli attuali positivi (17.503). Sono i dati forniti dal ministero della Salute. I guariti oggi sono 243 (ieri erano stati 274) per un totale di 205.203.