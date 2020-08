Coronavirus, Briatore ricoverato al San Raffaele: condizioni serie

MILANO - Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all'ospedale San Raffaele di Milano. L'imprenditore, 70 anni, si trova in un reparto non di terapia intensiva. Il storico locale di Porto Cervo, il Billionaire, è diventato negli ultimi giorni un focolaio di Covid-19, con ben 60 persone dello staff risultate positive al virus dopo essere state sottoposte al tampone. Per questo era stata disposta la chiusura il 17 agosto, mentre due giorni prima lo stesso Briatore aveva partecipato a una partita di calcetto con altri vip presso l'hotel Cala di Volpe e Porto Cervo. Tra i partecipanti anche l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, Dario Marcolin e Paolo Bonolis.

Pure il gestore del Sottovento è ricoverato Non solo Briatore e il suo Billionaire. Anche il gestore del Sottovento di Porto Cervo - una delle discoteche più frequentate della Costa Smeralda, in particolare dai calciatori - è ricoverato da ieri nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari. L'uomo è risultato positivo al Covid-19 e accusa gravi sintomi della malattia, è sotto osservazione dei vari specialisti ed è sottoposto ad alti flussi di ossigeno. Proprio ieri era stata annunciata la chiusura in via precauzionale, ma il locale era rimasto aperto - dopo l'ordinanza di chiusura delle discoteche - in quanto svolge anche il servizio di ristorante e pianobar. Negli ultimi giorni sono passati al Sottovento star del calcio e dello spettacolo come Zlatan Ibrahimovic, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (anche lui positivo al coronavirus), Diletta Leotta e Paolo Bonolis.