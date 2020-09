Berlusconi dimesso dal San Raffaele: "Coronavirus? L'ho scampata bella"

Berlusconi sul ritorno a scuola

"Il mio pensiero va ai malati di Covid e alle loro famiglie. Ho condiviso la sofferenza di chi sta male". Poi torna sul ritorno tra i banchi per tantissimi studenti: "Oggi è il giorno in cui milioni di bambini e ragazzi ritornano a scuola. É un segno importante del ritorno alla normalità ma è un passaggio delicatissimo. A loro va il mio affettuoso in bocca al lupo ma con il forte richiamo al rispetto rigoroso dei comportamenti corretti. Fatelo per voi stessi, i vostri amici, i genitori e i nonni che potreste contagiare. Bisogna andare avanti. L'Italia non può restare ferma: il modo per evitare la diffusione del virus dipende da tutti i noi. Rinnovo i miei più calorosi auguri di salute a tutti e di benessere economico in questa crisi economica che ci ha colpito", ha aggiunto il presidente di Forza Italia. "Ringrazio tutti e speriamo che Dio ci dia una mano a risolvere tutto. Buon lavoro e buona salute", ha concluso.

Coronavirus, visi stravolti per un uso corretto della mascherina: l'indagine