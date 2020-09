Gf Vip, è già caos: Elisabetta Gregoraci non entra nella casa, ecco perché

Dov'è finita Elisabetta Gregoraci? Se lo chiedono dentro la Casa del Grande Fratello Vip dove la showgirl era attesa per la prima puntata del programma. Alfonso Signorini, conduttore, e Pupo, ospite in studio, sono stati presi in contropiede così come i telespettatori che aspettavano con ansia l'ingresso dell'ex moglie di Briatore. Scende il mistero, ma qualcuno già avanza i motivi del forfait (che dovrebbe essere temporaneo): c'è chi sospetta gravi problemi familiari, chi invece crede che Briatore non abbia affatto approvato - tanto per usare un eufemismo - l'ingresso della Gregoraci nella Casa.

GF Vip, quante novità: il fratello di Balotelli nuovo concorrente