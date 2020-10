Maltempo in Liguria: frane e allagamenti, attese forti mareggiate

GENOVA - Un intenso temporale sta interessando Genova dopo una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degli allagamenti che si sono verificati in tutta la Liguria. I vigili del fuoco sono impegnati anche a rimuovere piccole frane e rami di alberi caduti a causa della forza del vento, che in alcune zone ha raggiunto i 120 km/h. Allagamenti anche nel Tigullio dove dalle 4 ha iniziato a piovere con intensità. A Sestri Levante i vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate in un sottopasso. Sotto osservazione il torrente Petronio a Riva Trigoso che a causa della pioggia ha alzato il livello. Allagamenti a Chiavari mentre a Sestri Levante è esondato il Rio Battana. A Casarza una frazione è isolata a a causa della frana su una strada comunale. La protezione civile regionale insieme ai tecnici comunali sono al lavoro per la rimozione del materiale. Tutta la Liguria è interessata dall'allerta arancione.

Stamani alle 6 il Centro operativo comunale di Genova, riunito per l'allerta arancione ha deciso di tenere aperte le scuole. La città è interessata da forti precipitazioni così come sulle autostrade del nodo genovese, a tratti allagate ma senza particolari criticità. Incidente sull'A7, code di 3 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto sull'A10 per veicolo in avaria. Preoccupa la piena del torrente Petronio a Riva Trigoso (Genova) in concomitanza con la forte mareggiata che impedisce Il deflusso delle acque. Il sindaco Valentina Ghio ha invitano i residenti della zona a non uscire di casa se non strettamente necessario. Secondo gli esperti di Arpal, il mare sta crescendo e sono previste mareggiate con onde di 6-8 metri e una frequenza di 7-8 secondi che consente all'onda di 'caricare' moltissima energia che potrebbe mettere a dura prova le difese costiere.