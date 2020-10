Giulio Golia positivo al coronavirus, salterà la prima puntata delle Iene

TORINO - Giulio Golia è risultato positivo al tampone per il coronavirus e ad annuciarlo è lui stesso sui social attraverso un video. A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione televisiva de Le Iene il giornalista mediaset ha comunicato: "Sono positivo al Covid". Golia si era sottoposto al tampone dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus e al momento è in quarantena. "Sto bene, ho un leggero mal di testa per ora e spero che continui così. Ma ahimé, non potrò essere presente per la prima puntata delle Iene. Vi aggiornerò sul mio stato di salute, speriamo bene", ha aggiunto Golia nel suo video.

