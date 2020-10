Coronavirus in Italia, crescono ancora i contagi: +5.372

ROMA - Ancora un drastico aumento dei contagi da Covid-19 in Italia dove si sono registrati 5.372 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 4.458, mentre il totale di attuali positivi ammonta a 70.110 unità. Aumentano anche le vittime giornaliere, con 28 morti nelle ultime 24 ore: ieri si erano registrati 22 decessi. Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino odierno sull'emergenza Coronavirus. Il dato complessivo delle persone che hanno contratto il Covid nel nostro Paese dall'inizio della pandemia ammonta a 343.770. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (387, +29 rispetto a ieri). Sono poi 4.086 i ricoverati con sintomi (+161 rispetto a ieri) e 1.186 i guariti e dimessi, per un totale di 237.549.

Coronavirus, i nuovi contagi per regione

Lombardia 983

Campania 769

Veneto 595

Toscana 483

Piemonte 401

Lazio 387

Emilia-Romagna 276

Puglia 249

Sicilia 233

Liguria 196

Umbria 151

Friuli-Venezia Giulia 146

Sardegna 134

Abruzzo 103

Provincia Autonoma di Bolzano 85

Marche 49

Calabria 42

Provincia Autonoma di Trento 39

Basilicata 22

Valle d'Aosta 18

Molise 11