Coronavirus, 5.724 nuovi contagi in Italia su oltre 133mila tamponi

ROMA - Dai dati forniti dal ministero della Salute si apprende che è di 5.724, contro i 5.372 di ieri, l'incremento di nuovi contagi di Coronavirus in Italia, mentre sono 29 i decessi, uno in più di 24 ore faI tamponi effettuati sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471), i guariti sono invece 976 (ieri 1.186), per un totale di 238.525 dall'inizio della pandemia. Aumenta il numero degli attualmente positivi, +4.719 oggi (ieri +4.158), per un totale di 74.829. Crescita di 250 unità per quanto riguarda i ricoverati con sintomi (in totale a 4.336), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3 in più, arrivando così a 390. Infine, le persone in isolamento domiciliare crescono di ben 4.466 unità e sono ora 70.103.

Coronavirus, i contagi per regione

Lombardia: 1.140

Campania: 664

Veneto: 561

Toscana: 548

Piemonte: 499

Lazio: 384

Emilia-Romagna: 383

Sicilia: 285

Liguria: 213

Puglia: 184

Umbria: 132

Friuli-Venezia Giulia: 126

Sardegna: 124

Abruzzo: 94

Provincia autonoma di Bolzano: 92

Marche: 86

Calabria: 68

Provincia autonoma di Trento: 50

Valle d'Aosta: 44

Basilicata: 37

Molise: 10