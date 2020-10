Coronavirus, 26 morti e 5.456 positivi in 24 ore in Italia

ROMA – Sono 5.456 i nuovi contagi rilevati da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 5.724, ma è considerevolmente più basso anche il numero dei tamponi fatti, oggi 104.658, quindi 28.426 in meno rispetto a ieri. Il totale di casi dall'inizio della pandemia è ora di 354.950. Lo comunica il ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano delle 17. Sono 26 i morti da Covid in un giorno mentre ieri erano stati 29. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 36.166.

Crescono i ricoverati in rianimazione

Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva per Covid: nelle ultime 24 ore sono 30 i nuovi pazienti nelle rianimazioni che portano il totale attuale a 420. Crescono anche gli attualmente positivi, con un incremento di 4.246 nelle ultime 24 ore che porta il totale a 79.075: di questi, oltre a quelli in rianimazione, 4.519 sono ricoverati nei reparti ordinari (+183) e 74.136 sono in isolamento domiciliare (+4.033). I dimessi e i guariti, infine, sono 1.184 più di ieri per un totale dall'inizio dell'emergenza di 239.709.