Coronavirus, Galli: "Porro è solo un energumeno. Il protocollo va cambiato"

TORINO - Il professor Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive al Sacco di Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni al veleno al programma radiofonico "La Zanzara": "Nicola Porro mi ha dato del poveraccio? La madre dei poveri di spirito è sempre molto fertile. Ma poi poveraccio di che? Quello che fa impazzire certe persone è che io non devo presentarmi in politica, non devo promuovere libri, né ottenere maggiori consulenze da questa o quella casa farmaceutica. Sono cose che non mi appartengono". Successivamente Galli ha definito il conduttore di Mediaset "un energumeno". Sulla chiusura della Serie A: "Mi darebbe un grandissimo dolore, ma per come stanno gestendo le cose siamo lì. Alla fine senza voler per forza demonizzare i giovani, era il caso di darsi una regolata evitando il più possibile di esporsi all’esterno. Le squadre hanno subito infezioni prese all’esterno? Siamo qui a rischiare di non riuscire a imbastire una partita. E non è divertente lo spettacolo dei superstiti".

"Errore colossale incrociare Serie A e Champions"

Successivamente il professor Galli si è esposto su un possibile cambio del protocollo: "Con un positivo per me bisogna mettere tutti gli altri in isolamento cautelare per almeno una settimana, poi fare un tampone e rimandarli a giocare. E ognuno non deve essere in contatto con gli altri, perché poi se si ripositivizza uno riparte la quarantena. L’errore colossale è stato incrociare tutto. Bisognava fare un blocco di campionato, un blocco di Champions, un blocco di nazionali, poi un altro blocco di campionato".