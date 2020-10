Reddito di Cittadinanza a chi? Campania in vetta

TORINO - Sono il 25% in più le famiglie italiane che usufruiscono del reddito di cittadinanza per un totale superiore al milione di nuclei. E la maggioranza, con una quota superiore al 60% è al Sud con la Campania che svetta. Nel dettaglio, secondo quanto riporta l'Inps, aggiornando il periodico rapporto su Reddito e Pensione di cittadinanza, a settembre il numero dei nuclei familiari beneficiari al netto di quelli decaduti dal diritto, è stato superiore a 1,3 milioni (+25% rispetto a gennaio 2020). In particolare, l'incremento raggiunge il +31% nei nuclei familiari con un solo componente.Inoltre a settembre 376mila nuclei familiari hanno ricevuto il pagamento della diciottesima mensilità di reddito di cittadinanza concludendo il primo ciclo di sostegno economico.

Sono invece 290 mila i nuclei percettori di almeno una mensilità del reddito di Emergenza, con 698 mila persone coinvolte e un importo medio mensile di 558 euro, spiega l'Inps segnalando che, sempre a settembre, non è stato erogato alcun beneficio relativo al reddito di inclusione, essendo terminate con il mese di agosto 2020 le prestazioni relative alle domande con decorrenza marzo 2019. Da ricordare che il termine per la presentazione della nuova domanda di Reddito di emergenza che riconosce un'ulteriore singola quota del beneficio ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, scade oggi, 15 ottobre Gli intermediari avranno poi altri quindici giorni, fino al 30 ottobre, per la trasmissione delle domande presentate fino ad oggi.