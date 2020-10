Fabrizio Corona minaccia il suicidio: "In carcere non torno, sono positivo al Covid"

MILANO - Non finiscono mai i problemi legali per Fabrizio Corona. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, ha deciso che l'ex re dei paparazzi dovrà scontare di nuovo 9 mesi di reclusione già trascorsi in affidamento terapeutico nel 2018. Tramite i social Corona ha esternato il proprio disappunto per questa decisione: "Per l'ennesima volta hanno violato i principi di giustizia. E' una vita che subisco ingiustizie, ora basta! Non sono mai stato così, lo giuro. Adesso sono pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita". Poi aggiunge: "Sono positivo al Coronavirus. Ho la febbre alta, a 39, da tre giorni". Corona ha voluto avvertire tutti coloro che sono entrati in contatto con lui nei giorni scorsi, i giornalisti presenti all'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza martedì e ha spiegato che da "parecchi giorni non parlo, circa tre" e che è arrabbiato "nero per varie ragioni" . Dopo di che ha lanciato l'allarme a tutti: "Purtroppo ho fatto il tampone e sono positivo. Ho avuto la febbre alta per tre giorni" a 39. Inoltre ha aggiunto che da ieri è in quarantena, la farà per 10 giorni e che "stamattina mi sono svegliato con il mal di gola ma sto bene". L'ex fotografo dei vip, in detenzione domiciliare, ha aggiunto: "Mi dispiace per i miei avvocati" e per i loro familiari, soprattutto per l'avvocato Chiesa "che ha una situazione a casa particolare".

Parla il legale di Corona

Nella diretta social di Fabrizio Corona è intervenuto anche il suo legale, l'avvocato Ivano Chiesa: "Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato che Fabrizio ha fatto 9 mesi in affido per niente perchè sono stati revocati con effetto retroattivo. Sono senza parole e inc***ato nero perchè la sentenza si basa su un errore giuridico grossolano. Tornerò in Cassazione per la terza volta, in 35 anni di carriera non mi era mai capitato".