Coronavirus, la Lombardia chiede al governo un "coprifuoco" notturno

MILANO - La Lombardia si appresta a chiedere una sorta di "coprifuoco" notturno al governo per fronteggiare il Coronavirus. La proposta è stata approvata dai sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, dal presidente dell'Anci, Mauro Guerra, dai capigruppo di maggioranza e di opposizione e dal governatore Attilio Fontana, preso atto di quanto rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico lombardo. Il piano prevede l'interruzione di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi eccezionali (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell'intera regione dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. "Sono d'accordo sull'ipotesi di misure più restrittive in Lombardia - ha dichiarato il ministro Speranza - Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore”.

