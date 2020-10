Coronavirus, dg ospedali di Parigi: "30mila contagiati? Saranno almeno il triplo"

PARIGI (Francia) - Il direttore generale degli Ospedali di Parigi, Martin Hirsch, stamattina ha detto di ritenere "possibile che la seconda ondata del Covid-19 in Francia sia peggio della prima". Poi ha sottolineato che la situazione sia "temibile per tutti noi".

[[smiling:136101]]

Parigi, casi in aumento

Ai microfoni di BFM-TV ha anticipato anche l'annullamento dei giorni di ferie che erano stati programmati da una parte dei dipendenti degli ospedali della capitale per questo periodo di Ognissanti: "Per altri abbiamo preferito che prendessero delle vacanze adesso, prima di questo temibile mese di novembre". Infine ha messo in guardia sul numero quotidiano di casi positivi, a suo giudizio "probabilmente tre volte" superiore ai 30.000 casi riscontrati in questi ultimi giorni: "Ci sono molte persone positive senza saperlo".