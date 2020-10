Conte: “Lockdown? Dobbiamo fare il possibile per evitarlo”

“C'è crescente preoccupazione per l'aumento dei contagi in Europa e in Italia, dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario”. Il premier Conte ribadisce ancora una volta il concetto espresso nei giorni scorsi. Bisogna fare il possibile per evitare di fermare le attività produttive, la scuola e il lavoro.

Milano, Fontana: "Situazione drammatica. State a casa"

Conte: “Attenzione altissima”

"Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere ancora l'attenzione altissima: forti dell'esperienza vissuta della scorsa primavera dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l'arresto dell'attività produttiva e lavorativa, la chiusura degli uffici pubblici, come la chiusura delle scuole - ha detto nel corso dell'intervento al Festival del Lavoro - L’Italia riparte dal lavoro. Il lavoro è una priorità che oggi, dopo mesi difficili, necessita di uscire da una dimensione difensiva per essere strumento di dinamico riscatto collettivo: nella legge di bilancio abbiamo puntato sul mercato del lavoro in modo espansivo".