Nuovo Dpcm, tutte le novità annunciate da Conte

ROMA - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle 13.30, ha illustrato da Palazzo Chigi tutte le misure del nuovo Dpcm. La firma sul nuovo decreto è arrivata in mattinata e sono tante le novità apportate per contrastare la crescita dei contagi, dalla chiusura anticipata alle 18 per tutte le attività ristorative, fino all'aumento della didattica a distanza per scuole superiori e università. Drastiche misure anche per lo sport con solo quello professionistico e di interesse nazionale a rimanere in gioco, l'attività di base potrà continuare osservando con rigidità tutte le misure necessarie. Chiuse anche palestre e piscine insieme a cinema e teatri.

Conte: "Dobbiamo tutelare salute ed economia"

"Abbiamo da venerdì analizzato con il Cts i dati e la crescita della curva dei contagi non può lasciarci indifferente. L'andamento e lo stress sul sistema sanitario sono preoccupanti, l'indice Rt ha raggiunto al soglia critica del 1,5, i nuovi contagi hanno sfiorato le 20000 persone e questi numeri rendono difficile il tracciamento. Il governo vuole tenere sotto controllo la pandemia senza esserne sopraffatti. Servono risposte efficiente, ricoveri adeguati a tutti i cittadini, scongiurare un secondo lockdown generalizzato per preservare l'economia. Dobbiamo evitare di ritrovarci a scegliere tra salute ed economia, dobbiamo proteggere entrambi. Per questo servono misure più restrittive. Le nuove misure entreranno in vigore alla mezzanotte di oggi e resteranno per un mese. Ci rendiamo conto di aver emesso tre dpcm in un mese, ma noi faremo i nostri interventi per contenere la curva dei contagi. Ci ha spinto la riunione di venerdì, dopo i dati elaborati dal Cts, ad intervenire nuovamente. Faremo tutto ciò che necessario per tutelare salute ed economia, ma se non stringiamo le misure non verremmo a capo di questo mese di novembre. Se seguiremo bene queste misure a dicembre si potrà tornare ad avere un pò di respiro"

Le novità nello sport

"Sono ferme tutte le attività sportive, tranne quelle professionistiche di interesse a livello nazionale. L'attività di base potrà svolgersi rispettando il distanziamento, insieme chiuderanno palestre, piscine"

Attività ristorative chiuse dalle 18

"Le attività ristorative resteranno chiuse dalle 18, fermati anche i cinema e i teatri. Restano invece aperti i musei. Non sono più concessi festeggiamenti dopo cerimonie, tolto il limite dei 30 invitati e anche congressi e fiere sono sospese"



Scuola

"Per la scuola incentiviamo la didattica a distanza almeno al 75% mentre è confermata l'attività primaria di base in presenza. Raccomandiamo l'incremento dello smart working"

Conte: "Spostamenti solo se necessari"

"Bisogna muoversi solo per necessità di lavoro, studio o salute. Evitiamo di ricevere persone in casa. E' un momento difficile che provoca rabbia, ci sono fasce della popolazione molto colpite e poco tutelate. Capisco che stiamo credendo molti sacrifici, ma servono in questo momento e sono necessari"

Conte: "Sussidi per i più bisognosi"

"Non mi piace fare promesse, voglio prendermi un impegno: sono pronti i benefici per tutti quelli che subiranno le conseguenze di queste scelte che andiamo ad applicare. I ristori arriveranno direttamente sui conti correnti dei soggetti interessati, un sistema già sperimentato con successo. Manterremo la cassa integrazione e le forme di sussidio e sostegno per tutti i più bisognosi. Chi sarà costretto a rallentare la propria attività avrà dunque un sostegno dallo Stato"

Conte: "L'Italia saprà far vedere la propria forza"

"L'Italia nei momenti difficili sa far vedere la propria forza. Se in questo mese adotteremo queste misure sapremo tenere sotto controllo la curva epidemiologica. L'Italia è un grande Paese e lo ha dimostrato in Primavera, ce l'abbiamo fatta allora e ce la faremo anche questa volta. Un Paese grande già una volta lo deve essere sempre. Stiamo lavorando per migliorare la resilienza del nostro sistema sanitario, il ministro della Salute sta lavorando per un rinnovo contrattuale con i medici di base che saranno dei nostri importanti alleati contro il covid"

Conte: "A dicembre un pò di respiro"

"Con le Regioni ci siamo ritrovati su posizioni diverse su bar e ristoranti. Fin qui abbiamo consentito ai governatori, sempre con il supporto del governo, di intervenire sulle zone più critiche. I dati che esaminiamo però ci dicono che la pandemia avanza in maniera critica su tutto il territorio nazionale e per questo il governo ha deciso di avere un piano nazionale, pur lasciando alle regioni la possibilità di concordare le misure da adottare. La nostra strategia confidiamo di migliorarla nelle prossime settimane, una volta messa sotto controllo la curva epidemiologica avremo respiro. Quindi credo che per Natale, periodo di ritrovo e di allegria, possiamo affrontarla con maggiore serenità. Ad inizio del mese di dicembre arriveranno anche le prime dosi di vaccino, ma questo non vuol dire che ci ritroveremo tutti abbracciati in poco tempo, e sicuramente non da Natale"

Conte: "Evitare i professionisti del disordine sociale"

"Le proteste le capisco, anche io porverei rabbia contro le misure del governo se fossi dall'altra parte. Bisogna comunque stare attenti perchè ci sono dei gruppi antagonisti che cercano di alimentare gli scontri, bisogna stare attenti alle infiltrazioni come accaduto a Napoli e a Roma. Nessun professionista del disordine sociale può avere spazio in un momento così difficile a livello sociale. Dobbiamo migliorare i conti per adottare queste misure, ma saremo pronti già per martedì quando avremo il consiglio dei ministri per ufficializzare il tutto in gazzetta. Sono soddisfatto del lavoro del ministro Gualtieri. Se adotteremo bene queste misure non ci sarà bisogno di fare nuovi spostamenti economici: salute ed economia la nostra priorità"

Conte: "Non stiamo correndo dietro al virus"

"Non stiamo correndo dietro al virus, il virus corre e basta, per questo dobbiamo rimanere elastici e pronti sempre ad intervenire. Non credo che il governo si sia distratto durante l'estate, anzi mentre eravamo rilassati abbiamo continuato ad incentivare l'uso della mascherina, ad incrementare la resilienza del sistema sanitario. Io personalmente non mi ritengo infallibile, credo sicuramente che qualche errore possa essere stato commesso. Obiettivamente credo che si possa fare sempre meglio, ma quando ti viene addosso una guerra bisogna far ricorso a tutte le forze e tutti i sacrifici. Questo gli italiani lo capiscono e se siamo un Paese forte lo dimostreremo anche adesso perchè pur con tutta la rabbia e la frustrazione riusciremo a venire a capo anche di questa seconda ondata"

