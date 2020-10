Brusaferro: "Scenario 4 in alcune regioni, Rt viaggia intorno a 1.7"

ROMA - "L'epidemia sta correndo significativamente in tutti i Paese europei". É l'allarme lanciato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un incontro con la stampa per analizzare l'andamento della pandemia in Italia. "La Germania ha molte regioni dove l'epidemia sta crescendo - ha precisato Brusaferro - e ha adottato molte misure simili al nostro Paese".

Brusaferro: "Estrema difficoltà di tracciamento"

"Oggi censiamo un Rt a livello nazionale ancora in crescita anche se è della settimana e quindi non tiene conto delle nuove misure. Rt viaggia intorno a 1,7. L'epidemia sta correndo in tutti i Paesi europei. In Italia il dato è in crescita in tutte le Regioni. Lo scenario 4 è stato raggiunto in alcune Regioni, la situazione è grave e si traduce in una estrema difficoltà di tracciamento".